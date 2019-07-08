أعراض التوتّر الشائعة لدى النساء وطُرق مُواجهتها!

2019/07/08 | 07:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير الدّراسات إلى أنّ ردّ فعل النّساء والرّجال في مواجة التوتّر مختلفة تماما، فالنّساء أكثر عرضة للآثار الضّارّة للتّوتّرمشاكل في المعدةعندما تتعرّض المرأة للتّوتّر؛ إما أنّها تفقد الشّهيّة، أو تبدأ بتناول المزيد من الأطعمة.هناك مشاكل أخرى يسبّبها التّوتّر كالتشنّجات في المعدة، النفخة، الحرقة في المعدة، والتغيّرات في الوزن، كما بيّنت الدّراسات، أنّ التّوتّر يمكن أنْ يسبب متلازمة القولون العصبيّ. مشاكل في القلبالتّوتّر المزمن، يزيد من إفراز الأدرينالين والكورتيزول في الدّم، وكلاهما مرتبط بارتفاع ضغط الدّم، وهذا يمكن أنْ يكون له تأثيرا سلبيا على القلب والأوعية الدّمويّة، ويمكن أنْ يسهم في السّكتة الدّماغيّة، والنّوبات القلبيّة، ويرتبط التّوتّر أيضا، مع التّغيّرات في تخثّر الدّم، ممّا يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبيّة.تأثيرات على الجلدالجلد، والشّعر، والأظافر، حسّاسة بشكل خاصّ للتّوتّر والإجهاد، لكنّ التأثيرات الأكثر شيوعا، هي حبّ الشباب، تفاقم الصّدفيّة، الطّفح الجلديّ، وتساقط الشّعر.انخفاض المناعةالأحداث العصيبة، والتّجارب العاطفيّة السّلبيّة، يمكن أنْ تؤثّر سلبا على نظام المناعة لديكِ، ممّا يجعلكِ عرضة للإصابة بالمرض.لذلك، التغلّب على الإجهاد والتّوتّر، أمر حاسم لقدرتكِ على محاربة الجراثيم.هشاشة الأظافرتتلاشى الأعراض عند انتهاء الفترة العصيبة، لكنْ، عليكِ أنْ تأخذي في الاعتبار، أنْ تقومي بالعناية بشكل أفضل ببشرتكِ، واستخدام منتجات العناية بالبشرة، عندما تعرفين أنّكِ مصابة بالإجهاد والتّوتّر.اضطراب النومتؤثّر مستويات الكورتيزول المرتفعة في الدّم، على القدرة على النّوم المريح، فرغم أنّكِ تشعرين بالتّعب، إلا أنّك غير قادرة على النّوم، هذا بالإضافة إلى أنّ نوعيّة النّوم تصبح سيئة.الاضطرابات العاطفيّةيمكن أنْ يسبّب الإجهاد والتّوتّر المزمن، مجموعة من الاضطرابات العاطفيّة، مثل القلق، والكآبة، وتقلّب المزاج.وقد أظهرت دراسة، أنّ مستويات الغضب المرتفعة، ترتبط بالإجهاد العقليّ، وحتى باحتمال حدوث أزمة قلبيّة مرتبطة بالتّوتّر.صعوبة في التّركيزبعض الهرمونات التي يفرزها الجسم، بعد حدث مرهق، يمكن أنْ تضعف الذّاكرة والتّركيز.وأشار العديد من المرضى، الى أنّهم يواجهون صعوبات في التركيز، أو تذكّر المعلومات المهمّة، عندما يتعرّضون للإجهاد.كيف تتعاملين مع التّوتّر؟عليكِ مراقبة نظامكِ الغذائيّ، إذ يجب مقاومة الرّغبة في الأطعمة غير الصّحيّة، وتناولي المزيد من الخضروات.كما أنّ عليكِ أنْ تمارسي التّمارين الرّياضيّة، وتمضي وقتًا أطول في الهواء الطّلق.يمكنكِ كذلك، القيام بأنشطة تتطلّب تركيزًا كبيرًا، فهي وسيلة فعّالة لمكافحة الإجهاد، ومارسي هواياتكِ، وشاركي في محادثات مع العائلة والأصدقاء.

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