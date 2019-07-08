2019/07/08 | 07:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “فيديو”..امانة بغداد ترفع التجاوزات وتفتح شارع 13 في بغداد الجديدة بعد انتهاء مدة الانذار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع يس عراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/08 | 07:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع يس عراق.

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