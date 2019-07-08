2019/07/08 | 07:39

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الأناضول: PKK تسببت بأضرار كبيرة في السياحة شمال العراق

كلمة -

بغداد

قال مدير السياحة في "زاخو" بمحافظة "دهوك" شمال العراق،

جيا أمين، إن منظمة "بي كا كا" تتسبب بأضرار كبيرة في قطاع السياحة

في القضاء، حسبما أفادت به وكالة الأناضول التركية.

ونقلت الوكالة في تقرير تابعه موقع كلمة

الإخباريعن أمين القول بـ "وجود 15 منطقة سياحية مغلقة في

القضاء بسبب تواجد المنظمة الإرهابية"، على حد تعبيره.

وأوضح أن انتشار "بي كا كا" داخل زاخو يزعج الأهالي بشكل كبير،

ويعرقل تنفيذ المشاريع السياحية.

وبيّن أن المنظمة تجبر أصحاب الشركات السياحية في القضاء على دفع

أتاوات، وأن هذا الأمر لا يمكن قبوله.

ودعا أمين سلطات الإقليم الكردي في شمال العراق إلى اتخاذ التدابير

اللازمة لمنع تسلسل المقاتلين إلى مركز زاخو.

وقال سائح عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه لدواع أمنية، إنهم لا

يستطيعون زيارة الكثير من الأماكن السياحية في المنطقة بسبب خطر "بي

كا كا".

وأضاف: "نخاف من التعرض للاختطاف من قبل بي كا كا إذا ذهبنا إلى تلك

الأماكن السياحية".

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