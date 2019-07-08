جدوى التطبيع مع إسرائيل

2019/07/08 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أن تَتصالح دول المنطقة فيما بينها، وتأخذ بيد شعوبها نحو السلام، فهذا امر جيد، يؤيده الجميع على

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