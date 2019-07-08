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وسط اعتراضات واسعة البرلمان العراقي يفرض زياً موحداً على الصحفيين

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تاريخ النشر

08/07/2019 07:29 AM

بغداد – متابعة المشرق: دانَ المرصد العراقي للحريات الصحفية في بغداد، أمس الأحد، ما وصفها بـ"الإجراءات العبثية وغير المسبوقة" التي أقرّها البرلمان العراقي تجاه الصحفيين الذين يغطون جلسات وأنشطة المجلس، والتي تمثلت بإلزام الصحفيين ارتداء البدلات الرسمية مع أربطة العنق، وتكليف حراس المجلس بسحب بطاقات العمل الصحفي من الصحفيين الذين لا يلتزمون بالقرار، ومنعهم من دخول مبنى البرلمان.



وعلى الرغم من إقرار العراق عدة قوانين تتعلق بحماية الصحفيين وعملهم اليومي، إلا أن الأسرة الصحفية العراقية ما زالت تعاني من انتهاكات واسعة يرتكب أغلبها بناءً على اجتهادات من قبل المسؤولين وتكون مخالفة للقوانين.وشهد العراق خلال العقد الماضي مقتل واختفاء مئات الصحفيين دون أن تتمكن السلطات العراقية من توفير حماية كافية للآخرين دفعت غالبيتهم إلى العمل بأسماء غير حقيقية وتغيير أماكن سكنهم عدة مرات في العام الواحد حفاظاً على سلامتهم.ودان المرصد العراقي للحريات الصحفية في بيان له تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، "الإجراءات العبثية غير المسبوقة التي اتخذها الأمين العام لمجلس النواب سيروان سيريني، والمتمثلة بإلزام الصحفيين بارتداء البذلات الرسمية مع أربطة العنق، وتكليف حراس المجلس بسحب بطاقات العمل الصحفي من الصحفيين الذين لا يلتزمون بالقرار، ومنعهم من دخول مبنى البرلمان".وأثنى البيان على "موقف الدائرة الإعلامية في البرلمان التي رفضت الإجراءات تلك برغم عدم الأخذ بموقفها من قبل سيريني وإصراره على قراره المجحف والعبثي والغريب، ونيته إخراج الدائرة الإعلامية إلى مكان خارج المجلس".وطالب المرصد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بتنفيذ تعهداته باحترام الصحفيين ووسائل الإعلام، ووقف كل إجراء من شأنه تعطيل العمل وفق الدستور والقانون.



وأكد أنّ التعامل مع الصحفيين من قبل قوى سياسية وأمنية تحول إلى نوع من العبث لا يمكن القبول به مطلقاً، داعياً الصحفيين إلى مقاطعة جلسات البرلمان حتى يحترم قادته الدستور وحرية الصحافة".وفي السياق، رفض صحفيون عراقيون الإجراءات تلك معتبرين إياها قراراً أحادياً ويساعد في تقليل دور الصحفيين ويضع العراقيل في طريقهم.



وقال أحمد حسين أحد الصحفيين المكلفين بتغطية أنشطة البرلمان إن القرار مضحك، مشيراً إلى أنّ "البديهي أن ملابس الصحفي تكون بعيدة عن ربطة العنق والبدلة فهو بالنهاية ليس مسؤولاً ونحن نرتدي ملابس رسمية البنطلون والقميص والحذاء وبشكل محترم لنا ولغيرنا".وأضاف لـ"العربي الجديد"، "لسنا في مدرسة وسنقاطع البرلمان وأنشطته إذا فعلاً باشر بتطبيق هذا القرار الغريب".وطالب الصحفي العراقي سامر محمد، نقيب الصحفيين التدخل لوقف قرارات ترسم "على حسب المزاج" ومخالفة للمنطق والقانون.



وأضاف "أنا مصور هل من المعقول أن أقف خلف الكاميرا وأنا ارتدي ربطة العنق والبدلة السوداء؟ ثم كيف سيميز الناس بين الصحفي والبرلماني والموظف إذا كلهم يرتدون بدلات ويمشون في أروقة البرلمان؟".وتابع في حديث لـ"العربي الجديد" متسائلاً "هل يُعقل أن تتعامل أعلى مؤسسة تشريعية عراقية مع الصحفيين خارج القانون، هل نحن طلاب في المدارس حتى يفرضوا علينا زياً موحداً ويصادروا التراخيص؟".



ودعا "رئيس البرلمان إلى الاهتمام بحمامات البرلمان ونظافة المبنى وأناقة النواب أنفسهم قبل أن يفكر بالتحكم بملابس الصحفيين".

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