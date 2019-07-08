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انطلاقاً لموسم الحج لهذا العام سلطة الطيران المدني: مطاراتنا جاهزة لتفويج الحجاج العراقيين عبر المنافذ الجوية للبلاد

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تاريخ النشر

08/07/2019 07:28 AM

المشرق- خاص:بينَ مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي السيد علي خليل ابراهيم، امس الاحد، عن جاهزية المطارات المحلية العراقية لتفويج الحجيج العراقيين والتي من المؤمل انطلاق اولى الرحلات الجوية ابتداءاً من تاريخ 2019/7/11 ، موكداً : أن المجموع الكلي للرحلات ستكون اكثر من 100 رحلة موزعة مابين ( 80 رحلة للمدينة ) و ( 25 رحلة لجدة ) وتفويجها سيكون من مختلف المطارات المحلية العراقية وضمن توقيتات محددة، وتابع ؛ هناك تنسيق عالي المستوى مع الهيئة العليا للحج والعمرة والمطارات المحلية من اجل انجاز خطة التفويج الى الديار المقدسة للموسم الحالي 2019 .



لمزيد من المعلومات التواصل مع العلاقات العامة والإعلام في سلطة الطيران المدني العراقي عبر مواقعها وصفحاتها الرسمية.

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