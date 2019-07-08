المكسيك تهزم امريكا وتحرز لقب الكأس الذهبية للمرة الثامنة

2019/07/08 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هز جوناثان دوس سانتوس الشباك في الدقيقة 73 ليمنح المكسيك الفوز 1-صفر على الولايات المتحدة في نهائي الكأس الذهبية لكرة القدم ليل الأحد.

ومنح الانتصار على

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