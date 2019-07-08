التيتي الحبيب - الثورة السودانية والحصار الاعلامي

2019/07/08 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #التيتي_الحبيب انفجرت الثورة السودانية وشاعت اخبارها وتواصل الثوار عبر الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي.واجهت الثورة السودانية حصارا اعلاميا وتجاهلتها اكبر وكالات الانباء والقنوات المرئية.تعمقت الثورة وبدأت تسقط رموز النظام فصعد المجلس العسكري من التضييق وإحكام الخناق ومنع الانترنيت وفرض حصارا إعلاميا، واستمرت القنوات الاعلامية في تجاهلها وحصارها ما عدا الجزيرة التي استمرت في تغطية الوضع في السودان.......

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