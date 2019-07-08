2019/07/08 | 07:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_ديبة «في حال أنّ أحدهم نسي أو يظن العكس، أعيدها مرّات عديدة: إننا لا نعيش في أفضل العوالم»لويس بونيويلمن الواضح للبنانيين جميعاً، أنّ هناك شيئاً سيّئاً يحدث في بلدهم.فمن الصراعات المذهبية، التي تنفجر من فترة إلى أخرى على وسائط التواصل الاجتماعي وتنذر بالشؤم في حال انحدارها إلى أرض الواقع، إلى الوضع الاقتصادي الذي يخنق الطبقات الوسطى والعاملة، إلى تراكم الدَّيْن العام الذي أصبح شبحه......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان ديبة - خبث البورجوازية اللبنانية الواضح) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غسان ديبة - خبث البورجوازية اللبنانية الواضح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).