2019/07/08 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FOoiZ6cHBJQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فقط في الدوائرالحكومية بــالعراق اغرب قرار ممكن تشوفه) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فقط في الدوائرالحكومية بــالعراق اغرب قرار ممكن تشوفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).