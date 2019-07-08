زوجة حاكم دبي الهاربة تخشى الاختطاف

2019/07/08 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

متابعة

استعانت الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي، الشيخ محمد

بن راشد آل مكتوم، بشركة حراسة خاصة في بريطانيا، التي فرَّت إليها

من دبي، هرباً من زوجها، خشية تعرُّضها للاختطاف، وفقاً لما ذكرته

صحيفة The

Guardian البريطانية، وأضافت أن الأميرة تخشى

مصيراً مشابهاً لأميرات سبق وأن هربن، لكن تمت إعادتهنَّ إلى

الإمارات.

وهربت الأميرة هيا -وهي شقيقة ملك الأردن عبدالله بن الحسين- إلى

لندن، وقالت الصحف الغربية إنَّها تعيش في منزل فاخر لها هناك، وقد

اصطحبت معها وَلَدين، وذكرت صحيفة The Guardian أنَّ الأميرة ومحمد

بن راشد دخلا في معركة قضائية، ستبدأ أولى جلساتها في نهاية

يوليو/تموز الجاري.

تحليل:

تنتظر الأزمة بين حاكم دبي وزوجته الأميرة الهاربة معركة قضائية

ستكون الأشد نزاعاً والأغلى في التاريخ، كما تتناقل ذلك صحف

بريطانية، وهذا الأمر يؤثر بشكل أو بآخر على الصورة الخارجية

للإمارات العربية ودبي على وجه الخصوص، خاصة أن لجوء الأميرة لقصور

لندن، وتحت أنظار الملكة إليزابيث -صديقة الأميرة هيا وزوجها حاكم

دبي- ينمُّ عن خوفها الشديد من اختطافها أو إعادتها بالقوة وإخفائها

عن الأنظار، كما وقع ذلك مع أميرات سابقات.

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