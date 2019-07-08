2019/07/08 | 08:10

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واشنطن تحذر عبر وسطاء دوليين إيران من ضربة عسكرية

كلمة -

متابعة

نقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، عن قائد منظمة الدفاع

المدني الإيرانية غلام رضا جلالي، قوله إن أمريكا بعثت رسالة عبر

وسطاء دوليين إلى طهران، تحذِّرها فيها من ضربة محدودة، وقال جلالي

إنَّ إيران ردَّت بأنها ستعتبر أي عملية بداية حرب.

وكانت طهران قد أسقطت طائرة مسيَّرة أمريكية يوم 20 يونيو/حزيران

2019، وقالت إيران إن الطائرة اخترقت أجواءها، وإنها أُسقطت في

محافظة هرزمكان جنوب إيران.

لكن الجيش الأمريكي نفى أن تكون الطائرة دخلت الأجواء الإيرانية،

وقرَّر حينها الرئيس دونالد ترامب توجيه ضربة لإيران، لكنه تراجع

عنها في الدقائق الأخيرة.

تحليل:

كسر طهران الحدِّ المتفق عليه فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، يُشعل

توتراً كبيراً في المنطقة، ويؤزِّم الحالة بينها وبين واشنطن

وحلفائها، إذ تضغط تل أبيب الآن ومن خلفها الرياض وعواصم خليجية

أخرى، نحو توجيه ردٍّ حاسم لطهران، التي بات من الواضح أنَّها جادة

في هذا التحدي، الذي لا نعرف أين ستصل عواقبه، خلال الأسابيع أو حتى

الأيام القادمة.

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