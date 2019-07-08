2019/07/08 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- .ولد السيّد الشاهرودي في جمادى الأُولى 1344 هـ بمدينة النجف الأشرف .أساتذته : نذكر منهم ما يلي : 1ـ أبوه ، السيّد محمود الحسيني الشاهرودي .2ـ الشهيد السيّد مرتضى الموسوي الخلخالي .3ـ السيّد جمال الدين الكلبايكاني .4ـ الشيخ عبد الحسين الرشتي .5ـ الشيخ هاشم الآملي .تدريسه : منذ …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاةالمرجع السيد محمد السيد محمود الشاهرودي النعيم نيوز.

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