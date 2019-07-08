2019/07/08 | 08:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المتحدث الرسمي بأسم حركة النجباء نصر الشمري على الدور الخبيث الذي تمارسه السفارة الاميركية في بغداد ، مطالبا باغلاق سفارة واشنطن وطرد سفيرها ....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجباء تطالب اغلاق سفارة اميركا بالعراق وطرد السفير) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجباء تطالب اغلاق سفارة اميركا بالعراق وطرد السفير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).