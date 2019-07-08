2019/07/08 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد وزير الثقافة وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، إن مسيرة المفاوضات لإرجاع بابل على لائحة التراث العالمي كانت طويلة.

وقال لـ "العهد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة يتحدث لـ "العهد نيوز" عن مسيرة مفاوضات اعتلاء بابل قمة التراث العالمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة يتحدث لـ "العهد نيوز" عن مسيرة مفاوضات اعتلاء بابل قمة التراث العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).