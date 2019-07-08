البرازيل تفوز 3-1 على بيرو وتحرز لقب كوبا أمريكا

2019/07/08 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صنع جابرييل جيسوس هدفا وسجل آخر وطُرد في الشوط الثاني لتحرز البرازيل لقب كأس كوبا أمريكا لكرة القدم للمرة التاسعة بفوزها 3-1 على بيرو في

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