مسرور بارزاني يسلم اليوم تشكيلته الحكومية الى البرلمان

2019/07/08 | 08:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان يسلم المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الاثنين اسماء المرشحين لشغل المناصب في حكومته الى برلمان الاقليم.

وستحدد رئاسة برلمان الاقليم اليوم جلسة سيتم عقدها بعد غد الاربعاء لمنح الثقة الى حكومة بارزاني.

واستكملت الاحزاب الثلاثة الرئيسة في الاقليم الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحركة التغيير يوم الاحد اسماء مرشحيها لتولي المناصب في التشكيلة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان.

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