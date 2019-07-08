مفوض في شرطة كربلاء يعثر على حقيبة تحتوي على مجوهرات ثمينة ويعيدها الى صاحبتها

2019/07/08 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء- واع

اعاد منتسب في شرطة كربلاء يعمل في حماية الحرمين الشريفين ،اليوم الاثنين ، حقيبة نسائية تحتوي على مبالغ مالية ومجوهرات ثمينة وبطاقة كي كارد ،بعد ان عثر عليها في موقع عمله ،الى صاحبتها بعد البحث والتحري عنها

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