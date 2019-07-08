الباوي: تسريبات الفلاحي تفتح باباً على ملفات تخابر سابقة لرؤوس كبيرة

2019/07/08 | 08:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى المحلل السياسي حازم الباوي، الاثنين، ان تهمة التخابر وتسريب المعلومات من قبل قائد عمليات الانبار محمود الفلاحي الى الجانب الاميركي من الممكن ان تكون باباً لفتح ملفات تخابر سابقة لرؤوس كبيرة من اجل التحقيق بها.وقال الباوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “تهمة التخابر التي تلاحق الفلاحي يجب ان تفتح ملفات تخابر سابقة […]

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