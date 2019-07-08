2019/07/08 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي الشرطة الرياضي موعد مغادرة مهاجمه ولاعب المنتخب الوطني مهند علي (ميمي) الى الدوحة لتوقيع عقده الاحترافي مع نادي الدحيل القطري.وقال المنسق الاعلامي لنادي الشرطة علي البهادلي في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , ان” ادارة النادي قررت ان يكون سفر اللاعب بعد حسم لقب الدوري الممتاز للموسم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي الشرطة يعلن موعد سفر ميمي الى الدوحة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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