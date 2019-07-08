الحشد العشائري: صحراء الانبار تحتاج إلى عمليات متواصلة لانهاء

2019/07/08 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد نائب قائد الحشد العشائري في محافظة الانبار اللواء طارق العسل، الاثنين، ان الصحراء الغربية بحاجة الى عمليات امنية متواصلة من اجل تأمينها من الوجود الداعشي، لافتاً الى ان عمليات ارادة النصر حققت نجاحات كبيرة.وقال العسل في تصريح لـ /المعلومة/، ان “عمليات ارادة النصر المنفذة من قبل مختلف صنوف الاجهزة الامنية جاءت في […]

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