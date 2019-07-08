التربي تعلن إغلاق مواقع تسيء لعمل المؤسسة التربوية

2019/07/08 | 08:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التربية ، عن قيامها بغلق عدد من المواقع الوهمية التي تنشر أخبار وكتب مزيفة تسيء لعمل المؤسسة التربوية والتعليمية في البلاد . وأكدت الوزارة في بيان ، عن ” وجود تعاون مشترك مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجنة حجب المواقع ووزارة الاتصالات ، حيث تم حجب عدد من تلك المواقع التي تتدعي انتماءها …

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