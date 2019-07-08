البرازيل بطلاً لكوبا اميركا 2019

2019/07/08 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أميركا، عقب الفوز بنتيجة (3-1) على البيرو، في نهائي البطولة، التي يستضيفها السيلساو.واستعاد السامبا اللقب الغائب عن خزائنهم منذ 2007، واللقب التاسع في تاريخ مشاركاتهم في البطولة، بينما خسرت بيرو أول نهائي في تاريخها بعد حصد لقبين من قبل.

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