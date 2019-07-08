العمليات المشتركة لـ

2019/07/08 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكدت العمليات المشتركة، بان عملية إرادة النصر التي شرعت بها كل صنوف القوات الأمنية نجحت بتحديد اهدافها، وهي ما زالت مستمرة.

وأوضح الناطق الرسمي

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