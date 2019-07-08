2019/07/08 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعاد منتسب في شرطة كربلاء يعمل في حماية الحرمين الشريفين ،اليوم الاثنين ، حقيبة نسائية تحتوي على مبالغ مالية ومجوهرات ثمينة وبطاقة كي كارد ،بعد ان عثر عليها في موقع عمله ،الى صاحبتها بعد البحث والتحري عنها.وذكر بيان لشرطة كربلاء وتلقته وكالة صدى ،أن ” المفوض (احمد عماد حسين ) المنسوب الى فصيل الاقتحام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كربلاء:مفوض في الشرطة يعثر على حقيبة تحتوي على مجوهرات ثمينة ويعيدها الى صاحبتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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