فرصة عمل في منطقة الرميلة

2019/07/08 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطلوب فني يعمل تحت الطلب بشكل جزئي يمتلك الخبرة في تصليح أجهزة المطابخ وأجهزة التبريد والبرادات الكبيرة .ويفصل أن يكون من سكنة الرميلة.لإرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي : mmkcco@aol.com أو الاتصال بالرقم المدرج أدناه : ٠٧٨٠٠٩٩٧٧٧٨

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