التربية توضح حقيقة وجود اسئلة خارجية في امتحان الرياضيات

2019/07/08 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة التربية، الاثنين، ان اسئلة مادة الرياضيات للمرحلة الاعدادية التي جرت امتحاناتها أمس، منهجية وخالية من الغموض او الافرع الخارجية ومناسبة لمختلف مستويات الطلبة العلمية.وقال مدير العلاقات والاعلام بالوزارة فراس محمد حسن في تصريح اطلعت عليه /المعلومة/، إن “اللجان المختصة بوضع الاسئلة الامتحانية لمادة الرياضيات للفرعين العلمي والادبي في المديرية العامة للتقويم […]

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