2019/07/08 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، عن السبب الرئيسي بتأخير حسم ملف ادراج بابل الاثرية ضمن لائحة التراث العالمي.وقال الحمداني لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية وتابعته وكالة صدى، انه” لامر مؤسف قيام ازلام الطاغية بنقش اسمه على طابوق اثار بابل، حيث كان في فترة الثمانيات العراق مقاطعاً للمنظمات الدولية ولم يكترث للمعايير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الثقافة:نقش اسم الطاغية صدام على اثار بابل سبباً رئيسياً بتأخير حسم الملف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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