نصيف تعتزم فتح ملف اقتراض وزير المالية 200 مليون دولار من البنك الدولي

2019/07/08 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت النائب عن تحالف البناء عالية نصيف، عن عزمها فتح ملف اقتراض وزير المالية فؤاد حسين مبلغ 200 مليون دولار من البنك الدولي خلال جلسة اليوم، مبينة ان موازنة العام الجاري نصت على عدم الاقتراض الخارجي.وقالت نصيف في تصريح لـ /المعلومة/، ان “القرارات المتخذة ليست مركزية ولاتستند الى اسس قانونية، حيث ان موازنة […]

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