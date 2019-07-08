2019/07/08 | 09:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، الاثنين، عن اكمال الممر الثاني لطريق (ناصرية – سماوة) بطول 40 كم، مؤكدة حصول موافقة وزارة الاعمار على افتتاحه.
وقال الخاقاني في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، انه “تم استحصال موافقة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، لفتح مقاطع طريق المرور السريع المكتملة […]
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أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار رحيم الخاقاني، الاثنين، عن اكمال الممر الثاني لطريق (ناصرية – سماوة) بطول 40 كم، مؤكدة حصول موافقة وزارة الاعمار على افتتاحه.
وقال الخاقاني في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، انه “تم استحصال موافقة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة، لفتح مقاطع طريق المرور السريع المكتملة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تعلن افتتاح الممر الثاني لطريق ناصرية – سماوة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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