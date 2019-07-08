تضرر مركبتين بانفجار قنبلة يدوية ألقاها مجهولون بالبصرة

2019/07/08 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أفادت مصادر أمنية في البصرة، بقيام مجهولين برمي قنبلة يدوية (رمانة) في شارع بمنطقة الابلة وسط المحافظة، ما تسبب انفجارها بتضرر مركبتين دون وقوع خسائر بشرية.وقالت المصادر في تصريح صحفي، إن “القنبلة من النوع (الهجومي) وتسبب انفجارها باضرار بالمركبة الأولى نوع “ستاركس” والأخرى “جنبي بيك اب”، مبينا أن قوات الشرطة وصلت […]

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