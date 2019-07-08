الجيش الليبي يقتل دواعش قدموا من العراق

2019/07/08 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، عن مقتل عناصر تنظيم داعش القادمين من العراق الى اراضي بلاده.

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