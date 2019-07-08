2019/07/08 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر الكتاب السابع للشاعرة الدكتورة"سجال الركابي الموسوم"مفتتح خيارات الاسماء لكائنات سجال الركابي " عن دار امل الجديدة للطباعة والنشرفي سوريا،ويقع في 334 صفحة من القطع المتوسط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتتح خيارات الاسماء لكائنات... سجال الركابي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتتح خيارات الاسماء لكائنات... سجال الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).