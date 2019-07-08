موسوعة السينما العراقية ج3

2019/07/08 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر الجزء الثالث من موسوعة السينما العراقية للكاتب والفنان"ضياء البياتي"مدير السينما العراقية الاسبق للعديد من السنوات،صدر الكتاب عن مطبعة اوفسيت اليقظة للنشر والتوزيع وبواقع صفحة من القطع الكبير.

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