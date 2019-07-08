إيران: لن نفرش السجادة الحمراء للاميركيين من اجل التفاوض

2019/07/08 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت إيران، الاثنين، أنها لن تفرش السجادة الحمراء للاميركيين لاجل التفاوض، مشيرة إلى أن خفض التزاماتها في الاتفاق النووي يأتي في اطار الاتفاق.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي في مؤتمر صحافي تابعته /المعلومة/، إن “خفض التزاماتنا في الاتفاق النووي يأتي في اطار الاتفاق”، معتبرا أنه “كان ينبغي لاعضاء الاتفاق النووي ان […]

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