ثاني أكبر كواكب النظام الشمسي “يمطر ألماسا”

2019/07/08 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..يعرف زحل بأنه الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو ثاني أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، بعد كوكب المشتري.ويتميز زحل بحلقاته المكونة من الجليد والغبار، التي أمضى العلماء سنوات في محاولة فهم كيف ومتى ظهرت هذه الميزات، وخلال بحثهم المستمر، عثروا على اكتشاف أكثر غرابة داخل الغلاف الجوي للكوكب.[…]

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