2019/07/08 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد والديوانية يستضيفان منافسات الدوري الممتاز

كلمة - بغداد

تقام اليوم الاثنين في بغداد والديوانية مباراتان ضمن منافسات

الجولة 35 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

ففي ملعب نادي الحسين يستضيف اهل الدار فريق نفط الوسط القادم من

النجف، علما ان مباراتهما في المرحلة الاولى انتهت لصالح الاخير

بهدف دون مقابل.

اما في ملعب الديوانية فيتواجه المستضيف مع فريق البحري القادم من

البصرة، علما ان مباراتهما في المرحلة الاولى انتهت لصالح الديوانية

بهدف مقابل لاشيء.

وكانت مباراة يوم امس الاحد بالدوري الممتاز قد اسفرت عن فوز فريق

الحدود على ضيفه فريق الميناء البصري بهدفين مقابل هدف واحد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد والديوانية يستضيفان منافسات الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (موقع كلمة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد والديوانية يستضيفان منافسات الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع كلمة).