2019/07/08 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير آخر التوقعات الجوية، اليوم الاثنين، إلى استقرار درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين، فيما يشهد نهاية الاسبوع الحالي ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة، لتعود إلى طبيعتها بداية الاسبوع المقبل.وقال المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية , إن “اخر توقعات درجات الحرارة في البلاد تشير إلى عدم وجود موجة حارة جدا خلال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على درجات الحرارة المتوقعة في العراق النعيم نيوز.

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