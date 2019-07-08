2019/07/08 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذﻛﺮت وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، ان اﺳﺌﻠﺔ ﻣﺎدة اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﻟــﻠــﻤــﺮﺣــﻠــﺔ اﻻﻋــــــﺪادﻳــــــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺠــﻴــﺔ وﺧـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻐﻤﻮض او اﻻﻓﺮع اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ لمختلف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻀﺎرﺑﺖ اراء ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺴﺎدس اﻻﻋﺪادي ﺣﻮل ﺻﻌﻮﺑﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﺳﺌﻠﺘﻬﺎ ﻟﻜﻼ الفرعين اﻻﺣﻴﺎﺋﻲ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.وقال ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﻋﻼم ﺑﺎﻟﻮزارة ﻓﺮاس ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ لصحيفة اﻟﺼﺒﺎح واطلعت عليه وكالة صدى , ان “اﻟﻠﺠﺎن المختصة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تتحدث عن اسئلة امتحان الرياضيات للسادس الاعدادي وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تتحدث عن اسئلة امتحان الرياضيات للسادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تتحدث عن اسئلة امتحان الرياضيات للسادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).