من القصر إلى السجن.. “الحراش” يجمع رفاق بوتفليقة

2019/07/08 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، تحول “سجن الحراش”، ثاني أقدم سجن بعد “سركاجي” بالعاصمة، من سجن

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