صحيفة سعودية: الفلاحي يلتقي مع القيادات الأميركية بشكل منتظم

2019/07/08 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، الاثنين، بأن قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي المتورط بتزويد الاستخبارات الأميركية باحداثيات عن قوات الجيش والحشد يلتقي القيادات الأميركية بشكل منتظم.وقالت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قائد عمليات الأنبار محمود الفلاحي يلتقي بشكل منتظم مع قيادات أميركية للتنسيق معها في قضايا الأمن في الأنبار والشريط […]

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