2019/07/08 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوجّه الدّعوة إلى كُل مُحبّي مُحمّد الصّدر وكُل مَن آمن بِهِ وَفَهَمَ مَشروعَهُ أن يَبذِلوا جُهدَهُم لإظهار هذا الجانب المُهم بل الأهَم مِن الجَوانِب العَظيمَة في مُحمّد الصّدر ألقى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، امس الاحد، كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى (21) لإستشهاد آية الله العظمى السيّد مُحمّد الصدر “رض” ادناه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلمة الشيخ قيس الخزعلي في الذكرى 21 لإستشهاد المرجع السيد محمد الصدر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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