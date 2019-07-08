طهران: لن نسكت على احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية

2019/07/08 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعهد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الاثنين، بأن تسكت بلاده على احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية، مشيرا إلى أن إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية مؤخرا، يعد رسالة واضحة للعالم.وقال حاتمي عبر التلفزيون الإيراني، إن إيقاف ناقلة النفط الإيرانية قبالة جبل طارق كان “عملا خطيرا وغير صحيح ومخالفا للقوانين الدولية والتزامات أوروبا في إطار الاتفاق […]

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