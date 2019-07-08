مجلس النواب المصري ينفي العلاقة بين منح الجنسية المصرية و’صفقة القرن’

2019/07/08 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، وجود أي علاقة بين قانون منح الجنسية المصرية مقابل الاستثمار وبين “صفقة القرن” الأمريكية.وجاء نفي عبد العال في معرض رده على سؤال لأحد النواب، خلال جلسة للبرلمان المصري لمناقشة مشروع منح الجنسية.يربط بين منح الجنسية و”صفقة القرن”.وقال عبد العال: “القانون رقم 26 لسنة […]

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