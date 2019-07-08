مقتل 29 شخصا بسقوط حافلة ركاب في قناة شمالي الهند

2019/07/08 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت الشرطة الهندية بمقتل 29 شخصا على الأقل فجر اليوم الاثنين، جراء سقوط حافلة ركاب في قناة قرب مدينة أنغرا شمال البلاد.وأوضحت شرطة ولاية أوتار براديش الهندية عبر “تويتر” أن الحافلة كانت متجهة من مدينة لاكناو إلى دلهي، وأن الحادث وقع على طريق يامونا السريع للسيارات.وذكرت الشرطة أن حافلة […]

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