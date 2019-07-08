طرفيها الشرطة والجماهير.. خطة لتأمين بطولة غرب اسيا في كربلاء

2019/07/08 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء- وكالة النبأ للأخبار/ ضيف قسم العاب شرطة كربلاء، عدد من القواعد الجماهيرية الكروية في المحافظة، للتعاون المشترك استعدادا لتنظيم بطولة غرب آسيا التي ستقام على ملعب كربلاء الدولي الذي يحتضن احدى مجموعاتها مطلع شهر آب المقبل.وحضر الاجتماع آمر قوة أمن الملاعب العقيد حيدر الميالي، والحكم الدولي ضابط قسم الالعاب الملازم الاول ميثم خماط عبد الزهرة، وعدد من مسؤولي الاندية والقواعد الجماهيرية الكروية منها رابطة جماهير نادي كربلاء الرياضي.

وذكر بيان لاعلام شرطة كربلاء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم الاثنين، ان "بناء على توجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء احمد علي زويني، ومن منطلق الامن والنظام مسؤولية تضامنية تقع على عاتق الجميع، استضاف قسم العاب شرطة كربلاء عدد من مسؤولي الروابط والاندية والقواعد الجماهيرية الكروية من اجل التنسيق والتعاون المشترك في تنظيم بطولة غرب آسيا التي ستقام على ملعب كربلاء الدولي".

واضاف البيان، وقد تم عقد اجتماع مكثف تم التباحث من خلاله وتبادل الآراء، وتقرر، "الاتفاق والتنسيق والتعاون العالي المشترك مع القوات الامنية، في تنظيم دخول وخروج الجماهير واثناء جلوسهم على مقاعد الملعب والتشجيع بطريقة إيجابية وحضارية تعكس الصورة المشرقة للرياضة والجمهور العراقي أمام جميع الضيوف والفرق المشاركة في البطولة وايضا التواصل مع بقية مسؤولي الاندية والروابط الجماهيرية".

وجاء الاجتماع للحيلولة دون الوقوع في أخطاء او حدوث أعمال شغب، من خلال كسب ثقة الجميع وايضا للمحافظة على سمعة الرياضة العراقية بشكل عام والكربلائية بشكل خاص أمام الدول المشاركة، ومن اجل رفع الحظر الكلي عن الملاعب الرياضية في عموم ارجاء البلاد.

وكان قد حدد اتحاد غرب آسيا، يوم 10 أب المقبل 2019، موعدا لانطلاق بطولة غرب آسيا والتي ستحتضنها مدينتي كربلاء واربيل بمشاركة 8 منتخبات، هي الكويت والأردن والبحرين ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن بالإضافة إلى العراق المضيف.

وفي اطار الخطة الامنية الموضوعة للتهيؤ التام لتأمين الحماية الكافية لآلاف الجماهير الكروية التي ستتوافد الى كربلاء لمشاهدة مباريات بطولة كأس غرب آسيا، اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاثنين، ان قوة أمن الملاعب تمارس تدريبات بدنية وعسكرية مكثفة بالاضافة الى ممارسة ضاحية صباحية بمسافة 1500 متر لرفع اللياقة البدنية بالمستوى الذي يمكنهم من تنفيذ الواجبات المناطة بهم بالشكل المطلوب.انتهى/ ع

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