زيباري: اطلاق عملية ’’ارادة النصر’’ اقرار بأن داعش ما زال يهدد امن العراق بشكل حقيقي

2019/07/08 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

قال هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية والمالية الاسبق في العراق ، الاثنين 8 تموز 2019، ان اطلاق عملية "ارادة النصر" يثبت ان تنظيم داعش ما زال يهدد امن البلاد بشكل حقيقي.

واوضح زيباري في تغريدة باللغة الانجليزية على موقع ( تويتر ) ان " إطلاق القوات العراقية عملياتها العسكرية الاخيرة في صحراء الجزيرة على طول الحدود مع سوريا هي شهادة بأن الإرهابيين ما زالوا نشطين وعاملين وأن تهديدهم حقيقي وليس وهمي".

وأعلنت خلية الاعلام الأمني، الاحد (7 تموز 2019)، عن النتائج الأولية لعملية "إرادة النصر"، التي انطلقت بمشاركة التحالف الدولي.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بأشراف قيادة العمليات المشتركة، تواصل القوات المسلحة بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي عملية إرادة النصر التي انطلقت صباح اليوم، لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود العراقية السورية"، وقد كانت نتائجها حتى ساعة إعداد هذا البيان:-

1- قيادة عمليات الجزيرة:- والمتمثلة بقطعات قيادة عمليات الجزيرة والحشد الشعبي والحشد العشائري، ووفقا لمعلومات دقيقة، فأنه تم تنفيذ ضربتين جوية من قبل طيران التحالف الدولي وتدمير وكرين للارهابيين، كما وتم تفتيش المناطق (خنيفس، المالحة ، ام الطوس)، وقد نتج عنها تدمير ثلاثة اوكار وتفجير 8 عبوات ناسفة والاستيلاء على دراجتين ناريتين، فيما قامت الفرقة السابعة وقوة من حشد حديثة بتفتيش مناطق كويس، الكوين، ام العظام وكانت النتائج تفجير 5 عبوات ناسفة، فيما كانت نتائج الفرقة الثامنة وقوة من الحشد الشعبي ، تفتيش منطقة "السدة والمسكار والمناطق المحيطة" واسفرت العملية عن تدمير ثلاثة اوكار وخندق شقي، اما قطعات الحدود، فقد تم تفتيش مسافة ١٠كم خلف خط الحدود.

2- قيادة عمليات نينوى :- تم العثور على معسكر للدواعش يحتوي على خيم ومواد تموين وتجهيزات من قبل قوة من الحشد الشعبي ، كما تم تفجير عبوة ناسفة والعثور على دراجتين وتجهيزات عسكرية من قبل لواء المشاة الستين ، فيما تم تفكيك عجلة مفخخة من قبل الحشد الشعبي.

3- قيادة عمليات صلاح الدين :- حيث انطلقت فيه قوات الحشد الشعبي بعمليات التفتيش ، وكانت النتائج العثور على وكر و4 عبوات ناسفة ووكر اخر فيه 3 احزمة ناسفة ومواد لوجستية واخرى متفجرة ، كما عثرت على 5 قنابر هاون عيار 120 ملم ،في حين تم العثور على ستة قنابر هاون صالحة و6 عبوات ناسفة وتمت معالجة عبوة اخرى في" قرية صبيح البگارة" ، و14 عبوة ناسفة في قرية البو رجب ، و12 قذيفة نمساوي في قرية البو جليب ، الى ذلك تم تدمير ملجأ بطول 3 امتار والعثور على عبوتين ناسفتين هذا واصيب 3 من ابطال الحشد الشعبي خلال هذه العمليات ، الى ذلك نفذت السرية الالية " تأمين جسر السكريات" لعبور القطعات العسكرية".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، قد أعلنت الاحد (7 تموز 2019)، انطلاق عملية "إرادة النصر" لتطهير مناطق تقع بين 3 محافظات.

وذكرت القيادة في بيان، نقلته خلية الاعلام الامني، وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "انطلقت صباح اليوم الاحد، المرحلة الاولى من عملية (ارادة النصر) بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود الدولية العراقية –السورية".

وأضافت أن "العملية انطلقت بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين)، إضافة الى قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور (نينوى وصلاح الدين والجزيرة) وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وتستمر العملية عدة أيام".

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