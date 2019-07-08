تعرف على اسماء مرشحي تشكيلة حكومة كردستان العراق

2019/07/08 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكملت الاحزاب الثلاثة الرئيسة، اسماء مرشحيها لتولي المناصب في التشكيلة التاسعة لحكومة كردستان العراق برئاسة مسرور بارزاني....

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