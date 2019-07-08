2019/07/08 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المئات من المنتسبين الإداريين في المؤسسات الصحية، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية في أغلب المحافظات، مهددين بإضراب شامل في حال عدم شمولهم بمخصصات الخطورة.وقال مصدر ، إن ” المئات من المنتسبين الإداريين بدأوا وقفة احتجاجية لمدة ساعة في أغلب المحافظات العراقية للمطالبة بشمولهم بمخصصات الخطورة “.وأضاف المصدر , أن “المنتسبين هددوا بالبدء في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وقفات احتجاجية لذوي المهن الصحية وتهديد بإضراب شامل النعيم نيوز.

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