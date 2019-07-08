حدث في مثل هذا اليوم 8 تموز

2019/07/08 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يوليو أو 8 تموز أو 8 يوليه أو يوم 8 7 (اليوم الثامن من الشهر السابع) هو اليوم التاسع والثمانون بعد المئة (189)

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